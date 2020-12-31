Украина

Переговоры между клубами вышли на завершающий этап согласования.

Как сообщалось ранее, нападающий израильского Маккаби Петах-Тиква Лиэль Абада в ближайшее время с станет футболистом киевского Динамо.

Локальный ресурс sports.walla.co.il опубликовал дополнительную информацию о том, что практически все детали будущей сделки между клубами были успешно согласованы, и даже назвал сумму за трансфер футболиста в украинский клуб.

Речь идет приблизительно о 5 млн евро, с которыми был готов расстаться действующий вице-чемпион Украины, а также об обязательствах в виде оплаты труда игрока со стороны киевского клуба в размере 2 млн евро за весь период изначального контракта, рассчитанного до 2026 года (около 400 тыс. евро в год — ред.).

Источник также отмечает, что израильскому клубу удалось вставить в текст трансферного соглашения пункт о получении 15-25% суммы от будущей продажи игрока в другой клуб.

Если сделка состоится официально, то Лиэль Абада станет четвертым футболистом в израильской Премьер-лиге по величине суммы исходящего трансфера.

В текущем сезоне футболист Маккаби Петах-Тиква за 13 поединков сумел отличиться четырьмя забитыми мячами и отдал три голевых паса. В активе игрока также есть 5 поединков за молодежную сборную Израиля среди юношей до 21 года.