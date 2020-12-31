Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 16-го тура чемпионата Испании.

В рамках шестнадцатого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостевом поединке сыграв вничью против Эйбара, чем тут же сумел воспользоваться их принципиальный соперник в лице Атлетико, единолично возглавив турнирную таблицу перед Новым годом.

Подопечные Зинедина Зидана неплохо начали поединок, обеспечив себе относительно быстро забитый мяч, однако затем провалили старт второй половины, получив пенальти в собственные ворота.



Смотрите видео голов и обзор матча Эльче — Реал Мадрид:

Эльче — Реал Мадрид 1:1

Голы: Фидель, 52 (пен.) — Модрич, 20.

Эльче: Эдгар — Барраган, Верду, Хосема, Мино — Ромеро (Тете Моренте, 74), Марконе, Гути, Фидель — Бойе (Каррильо, 87), Ригони (Хосан, 75).

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос (Вальверде, 78) — Васкес (Азар, 77), Бензема, Асенсио (Винисиус, 86).

Предупреждения: Верду — Рамос, Каземиро, Карвахаль, Кроос.