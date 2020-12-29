Италия

Останется ли Симоне Индзаги тренером Лацио, зависит от нескольких факторов.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги может покинуть свой пост, если клуб не удовлетворит его условия — сообщает Il Messaggеro.

Контракт Индзаги с Лацио истекает в июне 2021 года, и тренер хочет знать заранее, стоит ли ему воспользоваться своим правом начать в январе переговоры с другими клубами или "орлы" удовлетворят его требования.

Индзаги хочет новый контракт с годовой зарплатой в 3 миллиона евро и усиление состава уже во время зимнего трансферного окна. Лацио предлагает ему 2,3 миллиона в год, а существенное усиление только летом в случае завоевания путевки в Лигу чемпионов.

При Симоне Индзаги Лацио выиграл Кубок и Суперкубок Италии и впервые за 20 лет пробился в Лигу чемпионов.

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