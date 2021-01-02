Испания

Мадридцы намерены побороться за талантливого футболиста.

Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга попал в шорт-лист мадридского Реала. Об этом сообщает AS.

По информации источника, мадридцы готовы предпринять попытку подписать талантливого хавбека, несмотря на продленный контракт с Лукой Модричем.

Дело в том, что Реал хочет омолодить состав. По мнению руководства клуба, Модрич — отличный футболист на сегодняшний день, но Камавинга — будущее клуба.

Предложение по 18-летнему французу будет сделано ближе к лету 2021 года. Сам же футболист не против сменить клуб и наотрез отказался продлевать контракт с Ренном, который действует до 2021 года.

Единственной преградой может стать сумма, которую Ренн намерен выручить за игрока — 50-80 миллионов евро.

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