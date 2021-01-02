Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и Сельта.

Субботняя часть поединков семнадцатого тура испанской Ла Лиги завершится противостоянием мадридского Реала против Сельты из Виго, которое по праву можно считать центральным в этот уик-энд на Пиренейском полуострове.

Зинедин Зидан, после потери очков в матче против Эльче (1:1), провел две замены в стартовом составе своей команды: вместо отсутствующего из-за проблем с желудком Серхио Рамоса в центре обороны сыграет Начо, а Менди заменит на позиции левого защитника Марсело. В то же самое время, Эдуардо Коудет обошелся без замен, на фоне удачной игры его команды против Уэски (2:1).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Асенсио.

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Азар, Марсело, Вальверде, Йович, Одриосола, Винисиус, Иско, Диас.



Сельта: Бланко — Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа — Тапиа — Мендес, Суарес, Нолито — Аспас, Мина.