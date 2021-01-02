Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и Сельта.
Ферлан Менди, Getty Images
02 января 2021, 21:25
Субботняя часть поединков семнадцатого тура испанской Ла Лиги завершится противостоянием мадридского Реала против Сельты из Виго, которое по праву можно считать центральным в этот уик-энд на Пиренейском полуострове.
Зинедин Зидан, после потери очков в матче против Эльче (1:1), провел две замены в стартовом составе своей команды: вместо отсутствующего из-за проблем с желудком Серхио Рамоса в центре обороны сыграет Начо, а Менди заменит на позиции левого защитника Марсело. В то же самое время, Эдуардо Коудет обошелся без замен, на фоне удачной игры его команды против Уэски (2:1).
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Асенсио.
Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Азар, Марсело, Вальверде, Йович, Одриосола, Винисиус, Иско, Диас.
Запасные: Вильяр, Окай, Бельтран, Айду, Рули, Баеса, Фонтан, Вейга, Родригес, Каррейра, Лаутаро.
Сельта: Бланко — Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа — Тапиа — Мендес, Суарес, Нолито — Аспас, Мина.
Матч Реал — Сельта начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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