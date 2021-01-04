Каталонский клуб намерен подписать центрбека.
Эрик Гарсия, Getty Images
04 января 2021, 18:13
Защитник английского Манчестер Сити Эрик Гарсия зимой должен перейти в Барселону.
По информации издания Marca, каталонский клуб обозначил приоритеты для зимнего трансферного окна, и испанский центрбек — первый в этом списке.
Помимо центрального защитника Барса намерена подписать нападающего и центрального полузащитника.
Однако Манчестер Сити не особо хочет расставаться с Гарсией в январе. Но исполняющий обязанности президента "сине-гранатовых" Карлес Тускетс встретится с кандидатами на пост президента клуба, чтобы согласовать с ними подписание игрока.
Отметим, что Гарсия в текущем сезоне провел за Манчестер Сити 7 матчей во всех турнирах. Он является воспитанником академии Барселоны.
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