Испания

Каталонский клуб намерен подписать центрбека.

Защитник английского Манчестер Сити Эрик Гарсия зимой должен перейти в Барселону.

По информации издания Marca, каталонский клуб обозначил приоритеты для зимнего трансферного окна, и испанский центрбек — первый в этом списке.

Помимо центрального защитника Барса намерена подписать нападающего и центрального полузащитника.

Однако Манчестер Сити не особо хочет расставаться с Гарсией в январе. Но исполняющий обязанности президента "сине-гранатовых" Карлес Тускетс встретится с кандидатами на пост президента клуба, чтобы согласовать с ними подписание игрока.

Отметим, что Гарсия в текущем сезоне провел за Манчестер Сити 7 матчей во всех турнирах. Он является воспитанником академии Барселоны.

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