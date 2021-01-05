Испания

Портал изменил стоимость футболистов чемпионата Испании.

Авторитетный портал Transfermarkt изменил стоимость 500 испанских футболистов.

Из значимых стоит отметить, что Лионель Месси теперь стоит 80 млн, а не 100, как было прежде.

Теперь первое место в списке занимает Жоао Фелиш из Атлетико (100 млн), второй — его одноклубник Ян Облак — 90 млн, а третий — Ансу Фати из Барселоны (80 млн).

Взлетела стоимость Микеля Оярсабаля из Реал Сосьедада с 60 до 70 млн. евро. Что касается украинца Андрея Лунина, то его цена не изменилась — 3 млн. евро.

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