Испания

Английский тренер мечтает работать в Испании.

Главный тренер Челси Фрэнк Лмпард мечтает работать в Испании, а именно - возглавить Барселону. Об этом рассказал журналист Гильям Балаге.

"Он мечтает тренировать в Ла Лиге, где он так и не смог поиграть, когда был футболистом. Он хотел бы возглавить Барселону", – приводит слова журналиста Mundo Deportivo со ссылкой на программу Onze.

Напомним, что Лампард находится под угрозой увольнения из Челси из-за неудовлетворительных результатов.

Лондонцы после семнадцати сыгранных матчей идут на девятом месте турнирной таблицы с 26 набранными баллами.

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