Испания

Предлагаем вам видео эмоций скромной команды на выход на мадридцев.

Реал по итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании получил в соперники скромный Алькояно из Сегунды В.

Футболисты и тренерский штаб Алькояно наблюдали за жеребьевкой вместе и очень бурно восприняли информацию о том, что придется играть с "королевским клубом".

Команда находится на пятом месте турнирной таблицы третьей группы Сегунды В с 12 баллами после восьми матчей.

Напомним, что Барселона, в свою очередь, сразится с Корнельей, которая оставила за бортом турнира Атлетико.