Предлагаем вам видео эмоций скромной команды на выход на мадридцев.
фото: скриншот
08 января 2021, 20:28
Реал по итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании получил в соперники скромный Алькояно из Сегунды В.
Футболисты и тренерский штаб Алькояно наблюдали за жеребьевкой вместе и очень бурно восприняли информацию о том, что придется играть с "королевским клубом".
Команда находится на пятом месте турнирной таблицы третьей группы Сегунды В с 12 баллами после восьми матчей.
Напомним, что Барселона, в свою очередь, сразится с Корнельей, которая оставила за бортом турнира Атлетико.