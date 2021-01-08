Мадридцы попытаются подписать футболиста.
Сон Хын Мин, Getty Images
08 января 2021, 15:56
Вингер английского Тоттенхэма Сон Хын Мин попал в сферу интересов мадридского Реала.
По информации Diariomadridista, южнокорейский футболист оказался на втором месте в шорт-листе боссов "сливочных", сразу после Килиана Мбаппе. Также в списке "галактикос" вингер Ливерпуля Садио Мане и одноклубник Сона Харри Кейн.
Сон мог бы заменить в Реале Криштиану Роналду. Он славится своими способностями забивать и играть без мяча, но преградой может стать его возраст — 28 лет.
Также сообщается, то Реал готов рассмотреть вариант с приобретением форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, если не удастся подписать Мбаппе.
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