Испания

Форвард Реала договорился с властями Сербии о выплате штрафа в размере 30 тысяч евро.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович в апреле этого года нарушил правила карантина в Сербии, когда вернулся из Испании и отправился на день рождения своей подруги, тем самым вызвав критику со стороны болельщиков и официальный властей.

За подобное нарушение в родной стране 22-летнего форварда предусмотрено наказание в виде тюремного заключения от трех месяцев до трех лет, однако, как сообщает AS со ссылкой на Cadena COPE, футболисту удалось избежать такого рода наказания.

Несмотря на вынесенный в марте приговор о заключении Йовича под стражу на шесть месяцев, футболист договорился с сербскими властями о выплате штрафа, размер которого составил 30 тысяч евро.

Стоит отметить, что изначально игрок Реала отказывался выплачивать данный штраф, что и стало причиной старта судебного процесса. По информации источника, отныне конфликт между Йовичем и властями Сербии полностью урегулирован.