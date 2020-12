Серхио Бускетс сыграл в поединке чемпионата Испании против Реал Сосьедада, который стал для него 594 в футболке Барселоны.

Тем самым, полузащитник обошел Карлеса Пуйоля (593 матча) в списке рекордсменов по играм в футболке "сине-гранатовых".

🆕 @5sergiob is now 4️⃣th on Barça's all-time appearances list with ... 👇 pic.twitter.com/iPUVEp1SOU