Испания

Полузащитник вышел на четвертое место по играм за каталонцев.

Серхио Бускетс сыграл в поединке чемпионата Испании против Реал Сосьедада, который стал для него 594 в футболке Барселоны.

Тем самым, полузащитник обошел Карлеса Пуйоля (593 матча) в списке рекордсменов по играм в футболке "сине-гранатовых".

🆕 @5sergiob is now 4️⃣th on Barça's all-time appearances list with ... 👇 pic.twitter.com/iPUVEp1SOU — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2020

Испанец стал четвертым игроком в рейтинге. Впереди него лишь Андрес Иньеста (674), Лионель Месси (747) и Хави (767).

Напомним, что летом Рональд Куман был готов расстаться с Серхио Бускетсом.

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