Полузащитник вышел на четвертое место по играм за каталонцев.
Серхио Бускетс, getty images
18 декабря 2020, 09:26
Серхио Бускетс сыграл в поединке чемпионата Испании против Реал Сосьедада, который стал для него 594 в футболке Барселоны.
Тем самым, полузащитник обошел Карлеса Пуйоля (593 матча) в списке рекордсменов по играм в футболке "сине-гранатовых".
Испанец стал четвертым игроком в рейтинге. Впереди него лишь Андрес Иньеста (674), Лионель Месси (747) и Хави (767).
Напомним, что летом Рональд Куман был готов расстаться с Серхио Бускетсом.
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