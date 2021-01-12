Среди них уже четко вырисовался фаворит.
Жоан Лапорта, getty images
12 января 2021, 00:52
Барселона на официальном сайте назвала имена четырех кандидатов, которые смогли собрать необходимое количество подписей для того, чтобы зарегистрироваться на выборах.
Ими стали Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Тони Фрейша и Эмил Руссо. Лапорта существенно обошел своих оппонентов, собрав 10257 подписей.
У остальных трех кандидатов 4710, 2821 и 2501 подписей соответственно, что даже в сумме не дотягивает до показателя Лапорты.
Отметим, что Жоан Лапорта уже был президентом "сине-гранатовых" с 2003 по 2010 годы.
Не удалось собрать необходимое количество подписей для регистрации на выборах у Хорди Фарре, Хавьера Вилахоаны, Луиса Фернандеса Алы, Пере Риеры и Агусти Бенедито.
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