Испания

Среди них уже четко вырисовался фаворит.

Барселона на официальном сайте назвала имена четырех кандидатов, которые смогли собрать необходимое количество подписей для того, чтобы зарегистрироваться на выборах.

Ими стали Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Тони Фрейша и Эмил Руссо. Лапорта существенно обошел своих оппонентов, собрав 10257 подписей.

У остальных трех кандидатов 4710, 2821 и 2501 подписей соответственно, что даже в сумме не дотягивает до показателя Лапорты.

Отметим, что Жоан Лапорта уже был президентом "сине-гранатовых" с 2003 по 2010 годы.

Не удалось собрать необходимое количество подписей для регистрации на выборах у Хорди Фарре, Хавьера Вилахоаны, Луиса Фернандеса Алы, Пере Риеры и Агусти Бенедито.

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