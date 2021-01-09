Украина

Каталонский клуб испытывает явные проблемы с привлечением финансовых средств.

Одно из ведущих мировых финансовых издательств Bloomberg получило в свое распоряжение инвестиционный тизер, который каталонская Барселона разослала потенциальным инвесторам.

Как сообщает источник, "блаугранас" намерены в ближайшей перспективе обеспечить приток финансовых сред за счет продажи части прав на свои активы.

Так, клуб предполагает создать абсолютно новую дочернюю компанию, в которую войдут все цифровые активы Барселоны, ее футбольные академии по всему миру, спортивные объекты и коммерческие мероприятия. В конечном итоге, "сине-гранатовые" планируют продать от 30% до 49% доли в новосозданном предприятии сторонним инвесторам.

Подобный опыт торгов станет первым в истории команды, однако до наступления успешного окончания переговоров каждая сделка о присоединении активов к новой дочерней кампании должна будет пройти утверждение членами клуба.

Согласно инвестиционному проекту, годовая выручка предприятия ожидается на уровне 386,1 млн евро, часть из которых, 210,7 млн евро, придется на период 2024-25 годов. Консультациями Барселоны по поводу потенциальной сделки будет заниматься Goldman Sachs Group Inc.

В самом каталонском клубе отказались комментировать данную информацию.

Напомним, что в результате пандемии коронавируса COVID-19, "блаугранас" завершили финансовый год с убытком в размере 97 млн евро, что увеличило долг перед инвесторами до 488 млн евро. При этом, падении доходной части бюджета упало на 200 млн евро, по сравнению с позапрошлым годом, когда болельщики имели доступ на трибуны. Не улучшала инвестиционный климат и всем известная история об уходе со своего поста экс-президента Барселоны Хосепа Бартомеу.

Для улучшения финансового баланса, клуб пошел на непопулярный шаг, урезав зарплаты футболистам, за счет чего ему уже удалось сэкономить 122 млн евро.

Ближайший матч с участием каталонской Барселоны пройдет в субботу, 9 января, когда команда сыграет в гостевом поединке против Гранады.