Рональд Куман может рассчитывать на 21 футболиста.
Игроки Барселоны, getty images
11 января 2021, 18:29
В рамках розыгрыша Суперкубка Испании за титул сразятся Барселона, Реал, Атлетик и Реал Сосьедад.
"Сине-гранатовые" огласили заявку на турнир. Так, в составе ожидаемо не оказалось Пике, Роберто, Фати и Коутиньо, которые восстанавливаются после травм.
Рональд Куман сможет рассчитывать на 21 футболиста.
Барселона в полуфинале Суперкубка сыграет против Реала Сосьедад на выезде, а во второй паре сразятся Реал и Атлетик.
Матч Реал Сосьедад — Барселона пройдет в среду, 13-го января. Следить за текстовой онлайн-трансляцией вы сможете на Football.ua.