В рамках розыгрыша Суперкубка Испании за титул сразятся Барселона, Реал, Атлетик и Реал Сосьедад.

"Сине-гранатовые" огласили заявку на турнир. Так, в составе ожидаемо не оказалось Пике, Роберто, Фати и Коутиньо, которые восстанавливаются после травм.

Рональд Куман сможет рассчитывать на 21 футболиста.

Ilaix but no Konrad in Barça squad for Super Cup. Araujo travels despite minor thigh problem pic.twitter.com/LmlJd8DvNk