Испания

Наставник клуба из Доностии поделился мыслями перед полуфинальным поединком против "сине-гранатовых".

Главный тренер Реал Сосьедада Иманоль Альгуасиль высказался о своем и клубном настрое перед полуфинальным поединком Суперкубка Испании против Барселоны.

"Я вижу, что моя команда хорошо мотивирована, так же, как и я. Когда я мотивирован, я не могу сдержаться. Я думаю, что очень важно быть увеченными.

Прекрасно понимаю, почему многие считают фаворитами Барселону, Реал Мадрид или Атлетико. Но когда на поле Реал Сосьедад, для меня всегда фаворит именно он. Если я не буду считать свою команду фаворитом, то победить невозможно.

В игре с Барселоной Лионель Месси представляет большую угрозу, но у них есть отличные игроки и кроме него. Они играют за счет отборов мяча. То, что их сезон начался проблемно объясняется новым тренером и системой в целом. Но в последних матчах они вернулись на свой уровень.

Барселона во многом сильнее нас, но мы знаем, что можем обыграть их. Мы отлично понимаем свою задачу и выйдем на матч без страха", – приводит слова Альгуасиля Marca.

Ранее хавбек "сине-гранатовых" Френки де Йонг поделился мыслями накануне полуфинального поединка за Суперкубок Испании.