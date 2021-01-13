Испания

Хавбек "сине-гранатовых" поделился мыслями о клубе накануне полуфинального поединка за Суперкубок Испании.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг прокомментировал успехи своего каталонского клуба в последних матчах.

"Мне кажется, что сейчас у меня лучший период. Я отлично себя чувствую, мы прогрессируем как команда. Надеюсь, что в матче с Реал Сосьедадом мы тоже можем добиться положительного результата.

Если сравнивать со стартом сезона, то мы объективно стали сильнее. Для нас год начался отлично и мы довольны своими результатами.

В последних матчах тренер попросил меня больше атаковать. Чувствую себя весьма комфортно в этой роли. Наши игры стали проходить слаженнее, мы набираемся уверенности. В последних матчах мы действительно выглядим лучше", – цитирует де Йонга Marca.

Ранее Football.ua представил анонс поединка полуфинала Суперкубка Испании между Барселоной и Реал Сосьедадом.