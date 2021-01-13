Испания

Форвард Лиона близок к переходу в стан "матрасников".

Нападающий Лиона Мусса Дембеле в шаге от переезда в Испанию. Француз будет выступать за "матрасников" на правах аренды до конца сезона-2020/21.

По информации Marca, сегодня Дембеле пройдет медосмотр в испанском клубе. Помимо общего осмотра, французу обследуют сломанную на тренировке руку.

В связи со снегопадами в Испании, Дембеле прибыл в Вальядолид перед непосредственным приездом в Мадрид.

Атлетико считает Дембеле идеальной заменой для покинувшего команду Диего Косты.