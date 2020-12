Совет по спорту Дубая и премия Globe Soccer Awards совместно провели ежегодную церемонию награждения, во время которой вручили целый ряд наград за различные футбольные достижения.

Так, победителем в номинации "Лучший клуб XXI века" (с 2001 по 2020 год) стал мадридский Реал.

🏆 Congratulations to 🇪🇸 REAL MADRID on winning the ⁣Globe Soccer Award for the ⁣CLUB OF CENTURY⁣ 2001-2020⁣ 👏 #RealMadrid #HalaMadrid #GlobeSoccer @realmadrid @DubaiSC pic.twitter.com/tcQZpdgO03