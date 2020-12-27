Испания

Мадридский гранд признали лучшей командой с 2001 по 2020 год.

Совет по спорту Дубая и премия Globe Soccer Awards совместно провели ежегодную церемонию награждения, во время которой вручили целый ряд наград за различные футбольные достижения.

Так, победителем в номинации "Лучший клуб XXI века" (с 2001 по 2020 год) стал мадридский Реал.

В этот период "сливочные" семь раз становились чемпионами Испании, пять раз побеждали в Лиге чемпионов, дважды поднимали над головой Кубок Испании и шесть раз становились триумфаторами Суперкубка Испании.

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