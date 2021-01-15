Кандидат в президенты Барселоны рассказал о предвыборной кампании.
Хави, Getty Images
15 января 2021, 07:49
Кандидат в президенты Барселоны Виктор Фонт поделился подробностями процесса подготовки к выборам.
– Руководителями вашего спортивного проекта будут Хули Лопес и Хави?
"Во главе моего проекта будут Хули Лопес и Хави. Лопес — генеральный менеджер по спортивному направлению, Хави — будет заниматься кадрами. У него есть люди, которым он доверяет.
В последнее время я общаюсь с Хави больше, чем со своей женой. Мы говорим о разных вещах. Он интересуется не только вопросами предвыборной кампании," – приводит слова Фонта Mundo Deportivo.
Ранее Барселона объявила четверых кандидатов на должность президента, среди которых есть явный фаворит.