Испания

Кандидат в президенты Барселоны рассказал о предвыборной кампании.

Кандидат в президенты Барселоны Виктор Фонт поделился подробностями процесса подготовки к выборам.

– Руководителями вашего спортивного проекта будут Хули Лопес и Хави?

"Во главе моего проекта будут Хули Лопес и Хави. Лопес — генеральный менеджер по спортивному направлению, Хави — будет заниматься кадрами. У него есть люди, которым он доверяет.

В последнее время я общаюсь с Хави больше, чем со своей женой. Мы говорим о разных вещах. Он интересуется не только вопросами предвыборной кампании," – приводит слова Фонта Mundo Deportivo.

Ранее Барселона объявила четверых кандидатов на должность президента, среди которых есть явный фаворит.