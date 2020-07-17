Испания

Кандидат в президенты Барселоны Виктор Фонт уверен, что клуб нуждается в переменах.

Виктор Фонт считает, что Барселона вскоре не сможет претендовать на трофеи, если не изменится подход к управлению клубом — сообщает ВВС.

Фонт в 2021 году намерен принять участие в выборах президента Барселоны и собирается привести управление Барселоной в соответствие с современными условиями.

"Чтобы не повторить судьбу Милана или Манчестер Юнайтед, которые являются одними из самых титулованных клубов мира, но уже успели забыть, когда выигрывали что-то существенное, Барселоне надо меняться. В условиях, когда в первой команде грядет смена поколений, а последствия пандемии коронавируса оказывает влияние на финансовое положение, необходимо поменять подход к управлению клубом, взять за пример ту же английскую Премьер-лигу".

Помимо организационных изменений в управлении, Фонт дал понять, что видит главным тренером Барселоны Хави, а новая команда должна строиться вокруг Лионеля Месси, которого надо обязательно удержать.

Ранее сообщалось, что после победы Реала в чемпионате Испании Месси заявил, что Барселона сама в этом виновата, а также что в таком состоянии команда не сможет пройти Наполи в Лиге чемпионов.