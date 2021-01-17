Испания

Это может быть официальная первая игра украинца в составе "галактикос".

Как стало известно испанскому изданию Defensa Central, главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан провел беседу с украинским голкипером Андреем Луниным перед игрой в рамках 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно.

Предметом для разговора стало игровое время одного из вратарей сборной Украины, которого в официальных поединках за "сливочных" он попросту не имел, хотя числится в системе клуба с лета 2018 года, когда перебрался в столицу Испании из луганской Зари за 8,5 млн евро, после чего прошел через аренды в Леганесе, Реале Вальядолид и Реале Овьедо.

Как сообщает источник, Зидан дал обещание выставить Андрея в стартовом составе на ближайший поединок "галактикос" в 1/16 финала Кубка Испании против клуба из Сегунды B — Алькояно.

До этого, по ходу нового сезона, ворота мадридского Реала защищал исключительно Тибо Куртуа (2250 минут).

Матч Алькояно — Реал Мадрид состоится 20 января, в 22:00 по киевскому времени.