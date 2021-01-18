Германия

Серб лучшим образом вернулся в Бундеслигу.

Нападающий Айнтрахта Лука Йович прокомментировал свой дубль в первом матче после возвращения в клуб против Шальке (3:1).

"Самые лучшие ощущения! Победа, два гола. Не мог представить лучшего. Надеюсь, это только начало, а лучшее – впереди. Спасибо вам всем за поддержку.

Я хочу посвятить свой первый гол прекрасному профессионалу, невероятному лидеру, настоящему другу, хорошему человеку, с которым я имел честь играть на одном поле – это наш капитан Давид Абраам.

Второй гол я посвящаю фанату Айнтрахта, который недавно скончался и у которого остались любящая жена и трое детей. Спи спокойно", — написал Лука в Inastagram.

Отметим, что Йович за 30 минут в Айнтрахте забил столько же, сколько за полтора сезона в Реале.

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