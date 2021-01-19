Испания

Голкипер "сливочных" в ожидании кубковой встречи.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин поделился снимком с предматчевой тренировки накануне поединка Кубка Испании против Алькояно.

В своем Instagram Лунин написал "Готовы на завтра".

Ранее сообщалось, что Зидан пообещал Лунину место в стартовом составе на поединок против Алькояно. Данный поединок может стать первым официальным матчем украинца в составе "сливочных".

Также на Football.ua появлялась информация, что Андрей Лунин может перейти в Хетафе.

Реал сыграет с Алькояно, выступающим в третьем дивизионе Испании 20 января, в 22:00 по киевскому времени.