Голкипер "сливочных" в ожидании кубковой встречи.
Андрей Лунин, Getty Images
19 января 2021, 18:58
Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин поделился снимком с предматчевой тренировки накануне поединка Кубка Испании против Алькояно.
В своем Instagram Лунин написал "Готовы на завтра".
Ранее сообщалось, что Зидан пообещал Лунину место в стартовом составе на поединок против Алькояно. Данный поединок может стать первым официальным матчем украинца в составе "сливочных".
Также на Football.ua появлялась информация, что Андрей Лунин может перейти в Хетафе.
Реал сыграет с Алькояно, выступающим в третьем дивизионе Испании 20 января, в 22:00 по киевскому времени.