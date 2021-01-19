Украина

Украинец окажется в другом клубе Примеры.

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин продолжит карьеру в Хетафе. Об этом сообщает Gol Digital.

По информации источника, тренерский штаб мадридского клуба хотел бы отдать вратаря в очередную аренду, чтобы тот набирался опыта, а не сидел на скамейке.

Главный тренер Хетафе Хосе Бордалас очень хочет видеть украинца в команде и готов обеспечить его постоянной игровой практикой.

Отметим, что Лунин в текущем сезоне является сменщиком Тибо Куртуа. Он пока так и не дебютировал за "сливочных", хотя его первый матч ожидается уже 20-го января в Кубке Испании против Алькояно.

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