Испания

Специалист — о предстоящем матче Кубка страны.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман раскритиковал газон стадиона Корнельи, с которой клуб встретится в рамках Кубка Испании.

"Для меня игра на искусственном поле — это не футбол. У команд хозяев есть преимущество в таких матчах, и это нормально. Но приятнее же играть при нормальном освещении и на хорошем газоне.

Молодым игрокам нашей команды привычнее играть на таких полях. Я даже не вспомню, когда на искусственном газоне играли опытные футболисты.

Это всегда влияет, потому что мяч отскакивает по-другому, двигается быстрее, если поле влажное", — сказал Куман в интервью El Pais.

Отметим, что матч Корнелья — Барселона состоится 21-го января. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

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