Испания

Наставник "сине-гранатовых" поделился мнением об аргентинце.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал о вкладе Лионеля Месси в каталонский клуб.

"Месси – победитель. Он любит тренироваться и играть. Я, как и он, злюсь, если проиграю.

Лео – с первого дня его возвращения после Рождества сделал максимум для нашей команды. В последнем матче он очень помог нам выиграть.

Забивать по три гола в каждой игре – ненормально для него", – цитирует Кумана Marca.

Ранее Рональд Куман заявлял, что команде нужны усиления в зимнее трансферное окно.