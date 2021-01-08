Наставник "сине-гранатовых" поделился мнением об аргентинце.
Рональд Куман (слева) и Лионель Месси, Getty Images
08 января 2021, 19:34
Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал о вкладе Лионеля Месси в каталонский клуб.
"Месси – победитель. Он любит тренироваться и играть. Я, как и он, злюсь, если проиграю.
Лео – с первого дня его возвращения после Рождества сделал максимум для нашей команды. В последнем матче он очень помог нам выиграть.
Забивать по три гола в каждой игре – ненормально для него", – цитирует Кумана Marca.
Ранее Рональд Куман заявлял, что команде нужны усиления в зимнее трансферное окно.