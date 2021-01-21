Испания

Подборка мнений испанских спортивных СМИ по итогам сенсационного вылета чемпиона страны на ранней стадии национального Кубка.

Мадридский Реал накануне оконфузился, умудрившись проиграть в дополнительное время представителю третьего по силе дивизиона страны — Алькояно — в рамках 1/16 финала Кубка Испании (1:2). На следующее утро, после завершения игры на Эль Коллао, испанская пресса, предсказуемо, потоком критики разнесла коллектив Зинедина Зидана, но при этом некоторые издания попытались выстроить конструктивный подход для анализа глобальных проблем "галактикос".

Marca

Ежедневное издание родом из Сан-Себастьяна назвало результат отчетного поединка "худшим поражением Реала эпохи Зидана", назвав игру мадридской команды "несоответствующей требованиям турнира".

"Реал Мадрид пережил черную ночь, — с таких слов начинается посвященная поединку статья, — Бессилие и отсутствие реакции со стороны команды Зидана ставят под угрозу всю его работу. Несмотря на попытку ротации в обороне, француз выставил опытных Каземиро и Васкеса, которые полностью оказались готовы играть как в грязи, так и не пятизвездочных стадионах.

Мадридский клуб напрасно закрылся при счете 1:1, боясь поймать очередную контратаку соперников, однако даже в такой ситуации Реал вполне имел шансы завершить игру еще в основное время. "Сливочные" были импотентами в конце матча. Зидан выпустил своих лучших из доступных игроков на поле, но игра все равно не пошла. На Эль Коллао Реал достиг дна".

Оценило издание и первое в карьере выступление голкипера Андрея Лунина за мадридский Реал: "От момента его подписания с Мадридом до матча на Эль Коллао прошло 944 дня. Начало игры не создавало для него проблем, однако 56-й минуте присутствовал огрех при игре на верховом мяче: Каземиро попросил его поймать ее вместо того, чтобы играть на вынос. На 74-й случалась похожая ситуация. Был нервным во многих ситуациях, совершенно не показав реакции при установлении счета 2:1".

В этом же блоке читатели сайта отдали за украинца только 2,1 тыс. положительных голосов, что явно не могло перекрыть 7,3 тыс. "дизлайков". Хуже всего оценили работу Зидана (9,7 тыс. негативных оценок против 990 похвальных отзывов).

AS

"Играли как марсельские школьники" — недвусмысленная критическая фраза от редакции данного ресурса полностью характеризует их впечатление от игры мадридского клуба. "Реал уступил, показав весьма спорную игру, а команде из третьей лиги, порой, удавалось доводить подопечных Зидана до предела".

"Великолепный Алькояно выбрасывает Мадрид из розыгрыша Кубка в дополнительное время в меньшинстве", — уже мерцает следующий заголовок в блоке предложенного к прочтению. "Не было место для радости, а только сплошное разочарование. Замены Зидана были в несколько раз хуже, чем игроки, которые уходили с поля".

"Алькояно сыграл в свой футбол: выждал шанса, играя в обороне, расставив при этом столбов перед своей штрафной, не давая сопернику возможности продвинуться к воротам, после чего нанес решительный удар. Реал повелся на этот маневр, в результате чего играл наобум в атаке".

"У "галактикос" было несколько футболистов, которым было не все равно на результат: Иско, Винисиус, Одриосола, однако их желания не хватило и на один тайм нормального футбола".

Игру Андрея Лунина ресурс оценил в смешанном ключе: "Очень спокойный первый тайм, сделал хороший сейв, но пропустил удар головой от Мурада. Повезло, что гол был отменен из-за офсайда. Однако серьезные сомнения возникли при неудачном выходе на подачу с левого фланга, после чего счет стал 1:1.

Проблема в том, что он продолжал нервничать на выходах и в дальнейшем, что весьма странно для игрока его габаритов (192 см). В дополнительное время ему повезло при первом ударе в створ от соперников — точно по центру ворот. Затем, он не смог проконтролировать свою штрафную при подаче на счет 2:1. Ближняя штанга — его зона ответственности.

Это был его официальный дебют в Мадриде, после более чем двух лет от его подписания. Все началось хорошо, проходило нормально, но закончилось провалом".

Sport.es

"Зидан долго работал над изменениями, но в итоге, оказалось, что он просто ходил по кругу в своих идеях", "Зидан — худший тренер Реала", "Наиболее нелепое поражение Мадрида в истории", — редакторы данного ресурса не подбирали слов для выражения своих эмоций от игры действующего чемпиона Испании.

"Француз теряет доверие футболистов в раздевалке. Игру не спасло даже появление "тяжеловесов" в лице Бензема, Крооса и Азара. "Бланкос" просто не знали, как именно использовать преимущество в контроле мяча. После забитого гола, у Реала было ложное спокойствие с точки зрения перспективы достижения результата, которое явно не нравилось их тренеру, но решительных действий со стороны Зидана мы так и не увидели".

Mundo Deportivo

"Унижение" — коротко и ясно охарактеризовало результат отчетной игры данное издание. "Мадрид не мог обеспечить быстрое движение мяча по полю, а длинные передачи в его исполнении в этот вечер — отдельная разновидность боли. Моментов у чужих ворот практически не было, время шло, удалось забить гол, но в конце основного времени был пропущен нелепый мяч. Оппоненты получили небывалый эмоциональный подъем, после чего довели дело до желанного ими исхода".

Издание также дало оценку действиям украинского голкипера Андрея Лунина: "Лунин: четыре удара, два гола. Он никогда не забудет день своего дебюта в основном составе Реала. Нервный, неуверенный, нерешительный... У него просто не было подобной практики в карьере. Алькояно имел четыре ситуации из трех созданных моментов перед его воротами: две закончились голом, еще одна — перехватом защитника, а последняя — единственной сейвом с его стороны в этот вечер".

SBNation

Фанатский ресурс Реала решил копнуть в корень проблем команды, предложив свой вариант трех ответов и трех вопросов, которые сформировал вылет из Кубка Испании.

Увы, украинец Андрей Лунин попал в раздел "ответов", причем — не в самом положительном ключе: "Перед матчем были вопросы по поводу Андрея Лунина, который, наконец, получил свой первый шанс сыграть в составе Реала Мадрид за 943 дня против 41-летнего голкипера Алькойано, который дебютировал еще до того, как Лунин родился.

Андрей не был велик в этот день. Он показал свою хорошую способность парировать удары, но на выходе чувствовал себя неуверенно. Ровно так же, как в период в Леганесе. В какой-то момент Каземиро пришлось подойти и убедить Лунина смелее выходить из ворот и забирать мяч в руки, а не просто отбивать его. Трудно выйти и командовать задней линией, с которой нечасто играешь, но Лунин все равно был неудачником в этот вечер".

Критике ресурс придал также наставника Реала Зинедина Зидана, который "никак не может выиграть Кубок Испании, что не удавалось ему и в бытность игрока", а также Альваро Одриосолу, "которому ничего не светит на позиции правого защитника мадридского клуба".

При этом, редакторы задались вопросами о том, насколько позорным можно считать это поражение, поинтересовались судьбой Зидана, а также разошлись во мнении о необходимости исходящего трансфера Мартина Эдегора.

Стоит отметить, что в соцсетях мнение о неудачной игре Реала было однозначным, однако оценки для Лунина вряд ли удастся собрать в единый лагерь единомышленников:

"Да ладно, Лунин в порядке, — пишет пользователь Twitter с ником @realmadrid_prim, — Катастрофа была в действиях всей команды, поэтому винить вратаря не имеет смысла. Да, он сыграл не лучшим образом, но пропущенные голы не были исключительно его виной".

Однако тут же данный пользователь получил критичный ответ на свой комментарий от @RealMadrid_GO: "Первая игра за 6 месяцев. Хватит, спасибо".

Последний тезис нашел поддержку и у пользователя @Mario_Marquez23: "Первая и последняя игра Лунина в этом сезоне. Обидно". Комментарии в подобном ключе собирали ранее от 20-и "лайков".

Имело место в комментариях и так называемое "глорихантерство". В частности, у пользователя с ником @diegoXyclOS сдали нервы от результата игры, по всей видимости, его бывшей любимой команды: "Я устал. Я больше не болею за Реал Мадрид. Очередной провальный матч.

С тех пор, как я начал болеть за эту команду, я никогда не видел такой жалкой и слабой комбинации игроков. Теперь я болею за Барселону, команду Кумана, который играет в настоящий футбол".

К сожалению, для многих фанатов, данная социальная сеть не поддерживают функцию броска отрубленной головой свиньи.

Остальные комментарии можно почитать под специальным постом о дебютантах Реала в данной игре.

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