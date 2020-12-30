Испания

Защитник Барселоны Жуниор Фирпо прокомментировал ничью с Эйбаром.

Ничья в матче 16-го тура чемпионата Испании против Эйбара практически ставит крест на чемпионских амбициях Барселоны, но Жуниор Фирпо не теряет надежду и сетует на неудачу.

"Нам приходится создавать тысячу моментов, чтобы забить, а соперник реализует первую же возможность, – цитирует Фирпо Marca. – Это какой-то тренд сезона. И когда соперник выходит вперед, на нас это сильно сказывается психологически. Так быть не должно".

"Впереди еще длинная дистанция, и мы постараемся все исправить. Мы хотим побеждать в каждой игре".

Ранее матч с Эйбаром и шансы Барселоны в чемпионате Испании прокомментировал Рональд Куман.

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