Испания

Мадридский клуб нашел способ серьезно поднять заинтересованность футболиста в собственной результативности.

По информации испанского издания Marca, результативность в текущем сезоне уругвайского нападающего Луиса Суареса, который осенью 2020 года перешел из каталонской Барселоны в мадридский Атлетико, заставила говорить об одном из пунктом его личного соглашения с "матрасниками".

Так, источник сообщает, что 34-летнему нападающему остается оформить четыре забитых мяча в испанской Ла Лиге для того, чтобы довести показатель своей результативности до 15 голов в текущем розыгрыше, тем самым активировав один из бонусных пунктов в своем контракте.

Стоит напомнить, что "блаугранас" в минувшее трансферное окно не удалось сохранить футболиста в клубе, даже несмотря на увеличение оклада на последний год действовавшего на тот момент контракта. При этом, мадридский Атлетико не стал поднимать его оклад, по сравнению с последним периодом выступлений за Барселону (14 млн евро).

Стоит отметить, что в соглашении Суареса с "матрасниками" также присутствует пункт, согласно которому еще одно повышение зарплаты произойдет в том случае, если нападающий достигнет показателя в 20 голов в Ла Лиге за сезон.

К сведению, уругваец в четырех из шести своих сезонов на Камп Ноу достигал данной отметки, при этом минимальным показателем его результативности являлись 14 точных ударов в 2014-м году.

В последних шести матчах со своим участием, Луис отправлял в ворота соперников, в среднем, по голу за игру.

Увеличить собственные голевые показатели уругваец будет иметь возможность в ближайшем домашнем матче мадридского Атлетико против Валенсии, который состоится 24 января, в 22:00 по киевскому времени.