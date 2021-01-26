Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 20-го тура испанской Ла Лиги.

В поединке 20-го тура испанской Ла Лиги Атлетик на своем поле уверенно обыграл Хетафе со счетом 5:1.

В составе "басков" голами отметились Альварес, Беренгер и Де Маркос, а Рауль Гарсия оформил дубль, благодаря чему установил новое достижение в Примере.

После 19 туров Атлетик набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, а у Хетафе 23 балла и 13-я строчка.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:

Атлетик — Хетафе 5:1

Голы: Рауль Гарсия, 12, 61, Альварес, 50, Беренгер, 75, Де Маркос, 82 — Кукурелья, 1

Атлетик: Симон — Баленсиага (Лекуэ, 66), Капа, Нуньес, Альварес - Де Маркос, Рауль Гарсия (Беренгер, 73), Дани Гарсия, Муниаин (Унаи Лопес, 80) — Венседор (Весга, 73), Уильямс (Вильялибре, 80).

Хетафе: Яньес — Ньом, Эчейта, Суарес, Джене - Максимович (Анхель Родригес, 57), Кукурелья, Арамбарри (Патрик, 83), Кубо (Ньянг, 69), Аленья — Мата (Портильо, 69).

Предупреждения: Нуньес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Венседор — Максимович, Мата, Эчейта, Джене