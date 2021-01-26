Испания

Футболист должен перейти в Арсенал.

Бывший тренер и футболист мадридского Реала Хорхе Вальдано прокомментировал возможный переход Мартина Эдегора в Арсенал на правах аренды.

"Футболист Реала должен бороться за свое место. Уход Эдегора в Арсенал означает, что он сдался. Можно сказать, что этот молодой парень проиграл борьбу Тони Кроосу и Луке Модричу. Кроос - суперзвезда, Модрич - суперзвезда. Это не просто два игрока.

Эдегор не играл плохо, когда получал свой шанс, но ему не хватало наглости. Он располагался слишком близко к Каземиро, не отдавал последний пас, чего все от него ожидали", — цитирует Вальдано Marca ссылаясь на Onda Cero.

В текущем сезоне на счету Эдегора девять матчей за "королевский клуб", в которых он не отмечался голами.

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