Испания

Наставник каталонской Барселоны поделился эмоциями от выхода его команды в четвертьфинал национального Кубка.

В рамках стадии 1/8 финала Кубка Испании каталонская Барселона отправилась на гостевой поединок против Райо Вальекано, где была вынуждена отыгрываться после пропущенного в середине второго тайма гола. Однако усилий Лионеля Месси и Фрэнки де Йонга оказалось достаточно для того, чтобы переломить ход поединка и обеспечить "сине-гранатовым" проход в следующий раунд (2:1).

Главный тренер "блаугранас" Рональд Куман в своем послематчевом интервью подчеркнул, что что его команде удалось "хорошо отреагировать на пропущенный гол и показать, что она действительно находится в хорошей форме".

"Мы играли хорошо, несмотря на сопротивление соперников, — считает нидерландский наставник, — У нас было достаточно шансов для забитых мячей и до пропущенного гола. Однако, случилось 0:1 не в нашу пользу, но и с этим мы сумели справиться в конечном итоге. Доволен проявленным командой менталитетом в тяжелой ситуации.

Действительно, мои игроки выглядели немного уставшими, но это ничуть не выглядит странным, если посмотреть на наш календарь в последнее время. Много выездных игр — это утомляет".

На исходе полного часа игрового времени Куман был предупрежден главным арбитром за лишние эмоции в технической зоне, что не осталось без внимания испанских журналистов: "Арбитры дали мне карточку за то, что я сказал, что был фол на игроке моей команды. Если и это уже запрещено, то в каком направлении мы вообще двигаемся? Еще по ходу первого тайма было несколько спорных моментов в штрафной Райо, но к пенальти они так и не привели. На матче был VAR, поэтому остается лишь принимать решения бригады арбитров. Но всему есть предел".

"Наша цель в Кубке Испании — идти по сетке шаг за шагом. Также, необходимо сократить отставание от Атлетико в Ла Лиге и достойно выступить в Лиге чемпионов УЕФА. Нам важны все соревнования, в которых мы будет стараться выжать максимум из нашей текущей формы. Мне нравится наша текущая форма, а победы лишь придают нам новых сил", — подытожил Рональд Куман.

Свой следующий матч каталонская Барселона проведет в домашних условиях против баскского Атлетика в рамках испанской Ла Лиги.