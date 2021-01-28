Испания

Футболист может остаться в Англии.

Защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия зимой, вероятнее всего, не переберется в Барселону. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонцы не смогут провернуть трансфер 20-летнего игрока из-за финансовых проблем.

Это решение приняло правительство клуба. Футболиста рассчитывают подписать в конце сезона на правах свободного агента, когда его контракт с "горожанами" истечет.

Также источник сообщает, что подписание Гарсии из всех потенциальных президентов клуба одобрил лишь Виктор Фонт.

В текущем сезоне на счету Эрика Гарсии всего восемь матчей за Сити во всех турнирах.

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