Киевляне не против подписать молодого бразильца.
Маркос Пауло, Getty Images
16 декабря 2020, 00:59
Киевское Динамо в зимнее трансферное окно будет активно на рынке и уже занимается поиском потенциальных новичков.
По информации издания Lance, киевский клуб заинтересован в подписании молодого вингера бразильского Флуминенсе Маркоса Пауло.
Зная про интерес к своему воспитаннику со стороны европейских клубов, боссы Флуминенсе намерены предложить 19-летнему игроку новый контракт и поднять ему заработную плату. Однако Динамо следит за событиями и готово перехватить Пауло с возможной компенсацией "трехцветным".
Маркос Пауло стал регулярно играть за клуб лишь в середине ноября. До этого он чаще всего выходил на замену.
Стоит отметить, что футболист имеет опыт игр на обоих флангах атаки и может сыграть чистого форварда. В текущем сезоне на счету Пауло 23 матча и пять голов за Флуминенсе во всех турнирах.
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