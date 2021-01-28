Испания

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Барселона встречалась с Райо Вальекано в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Лишь в середине второй половины встречи мадридский клуб открыл счет в поединке. Однако Барселона сумела ответить сопернику голами Лионеля Месси и Френки де Йонга, чем обеспечила себе путевку в четвертьфинал турнира.

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:

Райо Вальекано – Барселона 1:2

Гол: Фран Гарсия, 63 — Месси, 70, де Йонг, 80.

Райо Вальекано: Дмитриевски — Гарсия, Мартос (Иси, 84), Савельич, Магуран, Фернандес (Адвинкула, 84) – Касми (Антонин, 71), Комесанья, Кабайеро (А. Гарсия, 57), Мартин (Суарес, 71) — Трехо.

Барселона: Нето – Фирпо (Педри, 68), Ленгле, Араухо, Мингеса — Де Йонг, Бускетс, Пуч (Альба, 68) – Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Месси, Тринкао (Дембеле, 68).

Предупреждения: Комесанья, 10, Трехо, 55, Суарес, 89 – Дембеле, 76, Брэйтуэйт, 90.

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