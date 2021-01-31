Испания

Поединок выделяется среди ТОП-5 чемпионатов Европы.

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги Хетафе сыграл вничью с Алавесом (0:0).

В данном поединке судья зафиксировал 24 фола лишь в первом тайме. Несмотря на это, было показано всего две желтые карточки.

Этот показатель является рекордным среди ТОП-5 чемпионатов в текущем сезоне.

В итоге, всего за матч команды на двоих сфолили 37 раз, а рефери показал шесть желтых карточек.

Хетафе обосновался в середине таблицы, на 11-й строчке, а Алавес пока идет в зоне вылета, на 18-й позиции.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.