Форвард "матрасников" не поможет команде в ближайших матчах.
Жоау Фелиш, Getty Images
03 февраля 2021, 14:10
Нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба "матрасников".
21-летний португалец отправлен на самоизоляцию домой согласно протоколам Covid-19 от испанской Ла Лиги.
В нынешнем сезоне Фелиш провел 25 поединков, в которых он забил девять голов и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что еще два игрока "матрасников" заразились коронавирусом.