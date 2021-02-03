Испания

Форвард "матрасников" не поможет команде в ближайших матчах.

Нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба "матрасников".

21-летний португалец отправлен на самоизоляцию домой согласно протоколам Covid-19 от испанской Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Фелиш провел 25 поединков, в которых он забил девять голов и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что еще два игрока "матрасников" заразились коронавирусом.