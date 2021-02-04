Испания

Действующий чемпион Англии все никак не может справиться с кризисом в результатах.

Противостояние на поле Гранады в рамках четвертьфинала Кубка Испании получилось для каталонской Барселоны достаточно напряженным, ведь "блаугранас" лишь под конец основного времени сумели уйти от поражения, отыграв отставание в два мяча (5:3, после овертаймов).

Однако, помимо общих моментов прошедшего поединка, на послематчевой пресс-конференции наставника "сине-гранатовых" Рональда Кумана попросили прокомментировать последние слова нападающего французского ПСЖ Анхеля ди Марии, который выразил надежду поиграть с соотечественником, Лионелем Месси, в составе французского чемпиона.

"Это просто неуважительно, — считает нидерландский специалист, — Абсолютно неправильно говорить подобные вещи. Все это нужно только для того, чтобы подогреть интерес к предстоящей игре в плей-офф Лиги чемпионов (Барселона сыграет против ПСЖ 16 февраля в рамках 1/8 финала — ред.). Это несправедливо. Я не думаю, что это уважительно по отношению к Барселоне, когда кто-то говорит в таком ключе о нашем игроке.

Они слишком много говорят о Лео, но он — игрок Барселоны, и имеет все шансы сыграть против ПСЖ в ближайшем будущем", — подытожил наставник "блаугранас".

Перед матчем в еврокубках, у каталонского клуба будет не менее увлекательное приключение в выездном матче национального первенства против севильского Бетиса, который состоится 7 февраля.