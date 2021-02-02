Капитан Барселоны приносит клубу 30% дохода.
Лионель Месси, Getty Images
02 февраля 2021, 16:30
По подсчетам испанских финансистов, которые объединила компания Diagonal Inversiones, Лионель Месси принес Барселоне 619 миллионов 265 тысяч евро с момента подписания нового контракта в 2017 году (без учета нынешнего сезона) – сообщает Diario Sport.
Исследование показывает, что Месси генерирует треть доходов каталонского клуба (спонсорские контракты, билеты, футболки, сувенирная продукция и прочее).
Учитывая, что за это время Месси получил от Барселоны в качестве различных выплат 383, 655 миллиона евро, то чистая прибыль клуба от пребывания в его составе Лео составила 235,61 миллиона.
Исходя из этой информации, просочившиеся в СМИ данные о контракте Месси не выглядят столь колоссальными и катастрофическими для клуба.
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