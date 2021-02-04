Испания

Наставник каталонской Барселоны прокомментировал выступление его команды в четвертьфинале Кубка Испании.

В рамках четвертьфинального поединка Кубка Испании Гранада и каталонская Барселона устроили голевую феерию, которую завершили результативной ничьей (2:2) в основное время, после чего обменялись точными ударами на старте овертаймов. В конечном итоге, "сине-гранатовые" сумели дожать своего соперника благодаря еще двум голам (5:3).

Главный тренер "блаугранас" Рональд Куман в своем послематчевом интервью отметил прекрасную атакующую игру со стороны обоих участников встречи, похвалив свою команду за эффектный уход от поражения в основное время, когда за несколько минут до возможного финального свистка Барселона уступала в два мяча.

"Это был совершенно невероятный поединок! — с восторгом сказал нидерландский специалист, — Я думаю, что моя команда достаточно хорошо в нем выступила. У нас были шансы не затягивать с ответом на два пропущенных мяча в основное время, однако мы не опустили руки, когда не сумели реализовать несколько голевых моментов.

Дополнительное время было еще интереснее. Мы продемонстрировали менталитет победителей, благодаря чему одержали невероятно важную победу. Казалось, что мы проиграем, но удалось сделать небольшой подвиг".

Наставник каталонской команды отдельно похвалил французского нападающего Антуана Гризманна, которую удалось оформить дубль и отдать результативный пас в этой игре: "Он много работал над собой в последнее время, поэтому добился существенного прогресса. Очень важные голевые действия для него имели место быть сегодня. Пока Гризманн в такой форме, Барселона становится еще опаснее".

Следующим матчем для "сине-гранатовых" станет выездная игра против севильского Бетиса, который состоится 7 февраля.