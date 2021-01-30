Франция

Наставник ПСЖ прокомментировал слухи о возможном переходе опытного защитника в его клуб.

Неоднозначная судьба истории с продлением соглашения между мадридским Реалом и капитаном команды Серхио Рамосом продолжает генерировать слухи о возможном скором уходе лидера "галактикос".

Одним из главных претендентов на испанского футболиста является французский ПСЖ, поэтому новоиспеченного главного тренера "красно-синих" Маурисио Почеттино атакуют журналисты с расспросами о возможности данного трансфера. В частности, испанское издание Marca узнало у аргентинца, были ли у него предложения возглавить "сливочных" или каталонскую Барселону до перехода в ПСЖ, а также о том, видит ли наставник Рамоса в своей тактической схеме.

"Это всего лишь слухи, — заявил Почеттино в ответ на интересе со стороны испанских грандов, — Было много разных разговоров. Мы очень уважаем команды, которые проявили интерес к нашим услугам. Безусловно, у нас были контакты с другими клубами, но именно от ПСЖ мы получили "то самое" предложение. Это идеальный проект.

Когда речь зашла о потенциально возможном переходе Лионеля Месси в состав парижан, то Маурисио спокойно ответил: "Чтобы я сейчас не сказал, будет в итоге неправильно трактовано в СМИ. Мне нравится тот кадровый ресурс, который у меня есть на данный момент. Великие футболисты действительно вписываются в любую лигу и любую команду, а стратегия ПСЖ на трансферном рынке на протяжении многих лет остается неизменной. Яркий пример — подписание Роналдиньо.

Мы мониторим ситуацию на рынке и привлекаем тех, кто может улучшить то, что у нас уже есть. Посмотрим в ближайшие месяцы. Здесь Рамос нашел бы отличный клуб с одержимостью к победам. ПСЖ — один из величайших клубов мира на данный момент", — подытожил наставник парижан.

Столичный клуб в данный момент сезона занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от Лиона на одно очко, но при этом еще не успев сыграть свой гостевой матч против Лорьяна в рамках 22-го тура французской Лиги 1.