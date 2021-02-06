Испания

Хроническая травма беспокоит игрока уже достаточно давно.

Мадридский Реал в неудачном поединке против баскского Атлетика в полуфинале Суперкубка Испании (1:2) не только потерял возможность побороться за данный трофей, но и лишился своего центрального защитника Серхио Рамоса в результате повреждения колена у последнего.

Как сообщает испанское издание Marca, лидеру "галактикос" не удалось отделаться консервативным лечением в данной ситуации, поэтому в ближайшее время его ожидает реабилитация после перенесенной хирургической операции, которая должна состоятся уже в ближайшие дни.

Однако, издание COPE сообщает, что игроку предстоит еще пройти серию дополнительных тестов, что и покажет его функциональное состояние в полном объеме.

Конечные сроки восстановления и итоговый вариант лечения Серхио Рамоса источники, пока что, не разглашают, но можно с уверенностью заявлять, что в ближайших играх против Уэски (6.02) и Хетафе (9.02) нам не стоит ожидать появление данного футболиста на поле.