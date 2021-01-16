Капитан мадридцев провел поединок с повреждением.
Серхио Рамос, getty images
16 января 2021, 00:59
Серхио Рамос провел полный поединок против Атлетика в рамках полуфинала Суперкубка Испании, в котором мадридцы уступили со счетом 1:2.
Как сообщает Marca, капитан "Королевского клуба" играл на обезболивающих из-за повреждения колена.
Серхио Рамос почувствовал дискомфорт на предматчевой разминке, но после общения с клубными врачами решил играть.
Участие испанца не помогло команде пройти дальше — на Football.ua доступно видео голов и обзор поединка.