Испания

Капитан мадридцев провел поединок с повреждением.

Серхио Рамос провел полный поединок против Атлетика в рамках полуфинала Суперкубка Испании, в котором мадридцы уступили со счетом 1:2.

Как сообщает Marca, капитан "Королевского клуба" играл на обезболивающих из-за повреждения колена.

Серхио Рамос почувствовал дискомфорт на предматчевой разминке, но после общения с клубными врачами решил играть.

Участие испанца не помогло команде пройти дальше — на Football.ua доступно видео голов и обзор поединка.