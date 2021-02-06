Испания

Главный тренер мадридцев дал комментарий после матча.

В 22-ом туре испанской ЛаЛиги Реал, который в прошлом туре с позором уступил Леванте, оправился в гости к последней команде чемпионата Уэске и добился непростой победы.

"Очень доволен всей игрой, не только победой, команда боролась и показала характер. Сегодня было важно прибавить и выиграть. Победа была очень важна. Игроки верили до конца, терпели, как всегда, и добились хорошей победы. Теперь будем восстанавливаться и думать о вторнике.

У нас семь или восемь очень важных потерь, даже с учетом операции Рамоса. Это то, что есть, это не оправдание, а то, что есть. Мы хотим, чтобы игроки снова были с нами.

Команда будет сражаться за чемпионство, мы никогда не опускаем руки. В трудные времена — наоборот. Мы знаем, что должны не упасть лицом в грязь, и мы будем бороться до конца. Мы вторые и хотим большего", — приводит слова Зидана As.

Напомним, что "Королевский клуб" на данный момент допускает уход французского тренера и рассматривает другие кандидатуры.