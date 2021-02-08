Испания

Дополнять список Зинедину Зидану пришлось игроками "молодежки".

Реал не может рассчитывать на 9 игроков первой команды, поэтому у Зинедина Зидана возникли проблемы с формированием заявки на перенесенный матч первого тура Ла Лиги против Хетафе — сообщает Marca.

Из-за травм, болезней и дисквалификаций не сыграют Рамос, Карвахаль, Лукас, Одриосола, Милитан, Вальверде, Азар, Родриго и Кроос.

Всего сейчас в строю у Реала 14 игроков первой команды, и для того, чтобы сформировать заявку из 19-ти футболистов, пришлось пригласить пятерых человек из молодежной команды.

К счастью, с Андреем Луниным все в порядке, и украинский голкипер в заявку попал.

Матч Реал — Хетафе запланирован на вторник, 9 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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