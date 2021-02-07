Валлийский форвард не смог закрепиться в своем бывшем клубе.
Гарет Бэйл, Getty Images
07 февраля 2021, 14:14
Нападающий Реала Гарет Бэйл, который выступает за Тоттенхэм на правах аренды, пока не может показать себя в лучшей форме в АПЛ.
По информации AS, наставник "шпор" Жозе Моуриньо не рассчитывает на валлийского форварда. Это показала игра с Челси, где валлиец стал единственным игроком из линии атаки, который не появился на поле, при том что "шпоры" уступали и проиграли со счетом 0:1.
Отмечается, что Тоттенхэм не станет продолжать аренду Бэйла и футболист вернется в Реал, контракт с которым у него рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне Бэйл провел всего лишь 15 матчей, в которых забил четыре мяча.