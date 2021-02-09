Испания

Власти Каталонии намерены использовать стадион Барселоны для блага общества.

Домашний стадион Барселоны может стать центром массовой вакцинации от коронавируса, сообщает Esport3.

По информации источника, департамент здравоохранения региона хочет подготовить стадион футбольного клуба, чтобы он соответствовал медицинским требованиям к тому моменту, когда вакцина будет доступна в полном объеме.

Также отмечается, что власти уже обсудили этот вопрос с руководством Барселоны, которое позитивно оценило этот шаг. Однако это решение должно быть одобрено новым президентом клуба, который станет известен после выборов — 7 марта.