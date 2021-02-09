Власти Каталонии намерены использовать стадион Барселоны для блага общества.
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09 февраля 2021, 18:47
Домашний стадион Барселоны может стать центром массовой вакцинации от коронавируса, сообщает Esport3.
По информации источника, департамент здравоохранения региона хочет подготовить стадион футбольного клуба, чтобы он соответствовал медицинским требованиям к тому моменту, когда вакцина будет доступна в полном объеме.
Также отмечается, что власти уже обсудили этот вопрос с руководством Барселоны, которое позитивно оценило этот шаг. Однако это решение должно быть одобрено новым президентом клуба, который станет известен после выборов — 7 марта.