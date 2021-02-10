Испания

Форвард "сливочных" прокомментировал победу в матче испанского чемпионата.

Нападающий Реала Винисиус Жуниор поделился мыслями после победы над Хетафе в перенесенном поединке 1-го тура Ла Лиги.

"Я действительно в хорошей форме. У меня появилось пространство, я сделал хороший пас, а Карим никогда не прощает.

Я набираюсь уверенности с большим количеством игрового времени. У нас много травмированных, но нужно бороться, чтобы дела шли хорошо.

Мы были очень сосредоточены, чтобы немного приблизиться к нашей цели — победе в чемпионате. Мы сосредоточены на своей игре. Если будем продолжать выигрывать, все получится", — приводит слова Винисиуса As.

Ранее сообщалось, что 20-летним бразильцем интересуется лондонский Арсенал.

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