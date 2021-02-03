Испания

Футболист не прогрессирует в Испании.

Нападающий мадридского Реала Винисиус может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации издания AS, если прошлым летом руководство мадридского клуба исключало возможность ухода молодого бразильца, то теперь размышляет о продаже или аренде игрока.

По мнению тренерского штаба и боссов клуба, Винисиус перестал прогрессировать в Испании. Именно поэтому его игровое время в текущем сезоне заметно уменьшилось.

Если же "сливочные" продадут Винисиуса, то смогут компенсировать потери от пандемии коронавируса.

В текущем сезоне на счету форварда два гола и один голевой пас в 17 играх за клуб в Ла Лиге.

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